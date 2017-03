Deutsche Bank schiebt Kapitalerhöhung an

Rund acht Milliarden Euro will sich Deutschlands größtes Geldhaus am Markt besorgen, wie es am Sonntag nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung mitteilte.

Der Schritt geht mit neuen strategischen Weichenstellungen einher: Die unverkäufliche Postbank soll wieder in den Konzern integriert, dafür ein Minderheitsanteil an der Vermögensverwaltung an die Börse gebracht werden.

Das Investmentbanking - der Handel sowie das Beratungs- und Finanzierungsgeschäft - sollen wieder in eine Sparte zusammengelegt werden.