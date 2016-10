Verdächtiger in Deutschland verhaftet

Im Zusammenhang mit der Autobombe, die am Samstagvormittag in Bergem explodierte und bei der ein 68-jähriger verletzt wurde und der anschließenden Evakuierung von Anwohnern einer Wohnung, die die Polizei in der Düdelinger Foxenhiehl nach Sprengstoff durchsucht wurde, kam es ebenfalls bereits am Samstag zur Verhaftung des Verdächtigen in Deutschland.

Dies teilte die Luxemburger Staatsanwaltschaft mit. Gegen den nach dem Anschlag schnell identifizierten Verdächtigen, bei dem es sich den Sohn des Opfers aus Bergem handelt, wurde ein Auslieferungsantrag gestellt. Weitere Details sollen später mitgeteilt werden.

Die Staatsanwaltschaft erinnert daran, dass in dem Fall die Unschuldsvermutung bis zum Beweis des Gegenteils gilt.