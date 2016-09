Am Sonntagabend wurde der Polzei ein Mann gemeldet, der in einer Tankstelle in der route d'Esch, in Luxemburg-Stadt gegen 19.30 Uhr, für Unruhe sorgte.

Der Mann hatte zuviel getrunken und beschädigte die Eingangstür. Außerdem belästigte er die anderen Kunden.

In der Nähe der Tankstelle sah die Polizei den Mann, der torkelnd die Straße entlangging. Er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss und konnte sich nicht ausweisen. Bei der Überprüfung der Personalien verhielt der Mann sich aggressiv den Beamten gegenüber.

Er wurde aufgrund seines Zustandes und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Arrest gebracht, den er erst am Morgen wieder verlassen durfte.