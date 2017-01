Warnung vor der Kälte

Die Webseite MeteoLux warnt vor der großen Kälte am Freitagmorgen in Luxemburg. Sie hat den "Alerte Orange" ausgerufen. Zwischen 5 und 10 Uhr morgens sollen die Temperaturen in fast dem ganzen Land bei unter -10°C liegen. An einigen Orten rechnet Meteolux mit -13°C.

Danach sollen die Temperaturen wieder leicht steigen. Am heutigen Freitag soll sie tagsüber zwischen -9 und -6°C liegen. In der kommenden Nacht (von Freitag auf Samstag) soll die Temperatur dann erneut auf zwischen -10 und -8°C fallen.

Bis Samstagabend soll die Temperatur wieder auf 0°C steigen.