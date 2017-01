Jetzt spricht der Ex-Freund von Ana Lopes

Der Ex-Freund von Ana Lopes hat dem Portal Bombia.lu ein Interview gewährt. In den acht Minuten spricht Marco da Silva über seine turbulente Beziehung mit Ana Lopes und versucht sich zu erklären.

Seiner Ex-Freundin hingegen würde er alles zutrauen, so der junge Mann. In der Beziehung habe es viele Streitigkeiten gegeben. Er habe viel für die Beziehung getan, alleine schon wegen ihres gemeinsamen Kindes. Mit ihr stritt er sich auch um das Sorgerecht des kleinen Jungen. Er habe sich hauptsächlich um den Kleinen gekümmert.

An dem Tag an dem Ana verschwand, sei er mit einer Freundin unterwegs gewesen und habe die Nacht alleine zu Hause verbracht. Er weiss nicht, was sie an dem Zeitpunkt ihres Verschwindens tun wollte, aber es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass sie mal von der Bildfläche verschwand.

Weiterhin beteuerte er, dass er nichts mit dem Mord zutun habe. Jeder der ihn kennt, wüsste, dass er zu so etwas nicht fähig sei.

In der französischen Ortschaft Roussy-le-Village, kurz hinter der Grenze, war in einem ausgebrannten Autowrack eine Leiche gefunden worden. Eine Woche lang war um die Identität der jungen Frau gerätselt worden.

Am Samstagabend hat die Staatsanwaltschaft Luxemburg dann bestätigt, dass es sich bei der gefundenen Leiche von Roussy-le-Village um die 25-jährige Ana Lopes handelt, die seit dem Wochenende vom 15.1.2017 vermisst wurde. Anhand von DNA-Spuren konnte die Identität festgestellt werden.

Laut der Nachrichtenseite TVI24 soll ein Ex-Freund und Vater des gemeinsamen Kindes der Frau als Hauptverdächtiger gelten. Auch geht aus dem Bericht hervor, dass in Bonneweg in der Nähe der Wohnung des Opfers eine Tüte eines Fast-Food-Restaurants sowie Blutspuren gefunden wurden.