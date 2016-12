Bewaffneter Raubüberfall auf Café

In der Nacht zu Freitag sollen vier Männer ein Café in der Diekircher Grand-rue überfallen haben. Um kurz nach 1.00 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Demnach wären vier Männer von dunkler Hautfarbe in das Lokal gekommen. Dort hätten sie die Bedienung mit einer Handfeuerwaffe bedroht.

Nachdem die Männer die Tageseinnahmen und verschiedene Getränke erbeutet hatten, ergriffen sie laut Bedienung zu Fuß die Flucht in Richtung rue du Pont. Die Frau und die restlichen Anwesenden hätten sich anschließend im Lokal eingesperrt und die Polizei verständigt.

Der Täter, welcher die Waffe vorzeigte, wird auf Mitte zwanzig geschätzt und ist von kräftiger Statur. Er trug einen dunklen Jogginganzug und Handschuhe. Das Gesicht war mit einem Schal verdeckt, die Kapuze war über den Kopf gezogen. Die drei anderen Männer waren ebenfalls mit dunklen Jogginganzügen bekleidet und hatten das Gesicht mit einem Schal vermummt.

Die Staatanwaltschaft wurde über den Tatbestand informiert und forderte die Beamten des Mess- und Erkennungsdienstes an um die Spuren vor Ort zu sichern.