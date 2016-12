Cahuzac zu drei Jahren Gefängnis verurteilt

Der ehemalige französische Budget-Minister Jérôme Cahuzac ist wegen Steuerbetrugs zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Paris entschied am Donnerstag, dass sich der Politiker auch der Geldwäsche schuldig gemacht habe, indem er sein Vermögen in Steueroasen auf der ganzen Welt versteckt habe. Zusätzlich wurde ihm ein fünfjähriges Berufsverbot als Politiker auferlegt.

Der Ex-Minister kann Berufung gegen das Urteil einlegen und bleibt so lange auf freiem Fuß, bis es rechtskräftig ist. Cahuzac und seine Exfrau Patricia Menard haben eingestanden, sei 20 Jahren Geld auf illegalen Auslandskonten geparkt zu haben. Sie zahlten bisher bereits 2,3 Millionen Euro Steuer nach.

Die Schweizer Bank Reyl muss eine Geldstrafe in Höhe von 1,875 Millionen Euro bezahlen, weil sie Cahuzac geholfen haben soll sein Vermögen vor dem Fiskus zu verstecken. Der Banquier François Reyl wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und einer Geldstrafe von 375.000 Euro verurteilt.

Der Fall Cahuzac war der größte politische Skandal in der Regierungszeit von Präsident François Hollande. Als Haushaltsminister war es gerade Cahuzac, der eigentlich gegen Steuerbetrüger vorgehen sollte.