Woolfe kehrt UKIP-Partei nach Schlägerei den Rücken

Handgemenge im EU-Parlament, Dauer-Streit um die Führung: Ohne Nigel Farage an der Spitze findet die britische Ukip-Partei keine Ruhe. Jetzt hat der einstige Favorit für den Parteivorsitz, Steven Woolfe, seinen Austritt aus der Anti-EU-Partei erklärt.

Der EU-Abgeordnete zieht damit die Konsequenz aus einem handgreiflichen Streit mit einem Parteikollegen im Straßburger Europaparlament Anfang Oktober - zudem stellte er Strafanzeige gegen den Kontrahenten.

"Mit großem Kummer und Bedauern gebe ich bekannt, dass ich meine Kandidatur auf den Parteivorsitz beende und Ukip verlasse", erklärte Woolfe in einem am Montag veröffentlichten Schreiben. Ohne die Führung von Farage und das EU-Referendum als einigendes Ziel sei Ukip unregierbar.

Der 49-jährige Woolfe war am 6. Oktober im EU-Parlament bewusstlos zu Boden gegangen und erlitt mehrere Krampfanfälle. Er musste mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden. Vorausgegangen war eine Auseinandersetzung mit seinem Parteikollegen Mike Hookem. Woolfe bezichtigt Hookem, ihn geschlagen zu haben. Der streitet das ab.

