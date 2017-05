Einmal durch Kairo

Eines der drei Totenbetten des Königs sowie sein Totenwagen sollten in einem Lastwagen vom Ägyptischen Museum zum neuen Großen Ägyptischen Museum (GEM) transportiert werden, wie das Ministerium für Altertümer auf Facebook mitteilte.

Das GEM soll künftig die gesamte Sammlung der ägyptischer Altertümer beherbergen. Für die Reise durch die Hauptstadt seien die wertvollen hölzernen Objekte in säurefreie Verpackungen gehüllt worden, sagte GEM-Direktor Tarek Taufik der Mitteilung zufolge.

Am späten Nachmittag sollte am GEM eine Zeremonie zur Ankunft der Ausstellungsstücke stattfinden. Bis die Öffentlichkeit sie sehen kann, dauert es aber noch: Die Eröffnung des spektakulären neuen Museumsbaus am Fuße des Gizeh-Plateaus war ursprünglich für 2015 geplant, doch es kam zu Verzögerungen.

Während der Bauarbeiten ereignete sich 2011 der Arabische Frühling, der zum Sturz des langjährigen Staatschefs Husni Mubarak führte. Es folgte eine Phase politischer Instabilität sowie der Rückgang der Touristenzahlen. Die ursprünglich auf 800 Millionen Dollar (711 Millionen Euro) veranschlagten Kosten für den Museumsneubau erhöhten sich auf mehr als eine Milliarde Dollar.

Die Eröffnung zumindest von Teilen des Museums ist nun für das kommende Jahr geplant. Der riesige Komplex wird 100.000 antike Ausstellungsstücke beherbergen, darunter die 4500 Objekte aus dem Schatz von Tutanchamun. Diese waren 1922 von den Briten Howard Carter und Lord Carnavon im Tal der Könige nahe Luxor entdeckt worden. Tutanchamum starb im Jahr 1324 vor Christus im Alter von nur 19 Jahren nach neunjähriger Herrschaft.

Die empfindliche Mumie des jungen Pharaos soll in seinem Grab in Oberägypten verbleiben. Das alte Ägyptische Museum befindet sich am Tahrir-Platz im Herzen Kairos. Es beherbergt seit dem Ende des 19. Jahrhunderts Schätze des antiken Ägypten, von denen nur ein Teil für die Öffentlichkeit zu sehen ist.