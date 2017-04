"Deine Tornados fliegen, um Muslime zu ermorden"

Das Spiel ist auf Mittwoch, 18.45 Uhr, verschoben worden. Der örtlichen Polizei zufolge waren die Sprengsätze an der Straße deponiert. Die Beamten gehen von einem "gezielten Anschlag" aus. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines "versuchten Tötungsdeliktes". Die Beamten waren "mit starken Kräften vor Ort".

Die Explosionen ereigneten sich knapp zehn Kilometer vom Stadion entfernt. Am und im Stadion bestand laut BVB keine Gefahr.Die Dortmunder Polizei bitte auf Twitter, "von Spekulationen abzusehen". Sie verweist für weitere Informationen auf die für 14.00 Uhr angekündigte Erklärung der Bundesanwaltschaft.Das Bekennerschreiben wird in Ermittlerkreisen als für die Islamisten-Szenebezeichnet. Auf dem Schreiben fehlten beispielsweise Symbole der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch zur Begründung. Zudem sei das Vorgehen der Täter im Vergleich zu früheren Terrorattacken mit IS-Bezug untypisch. In der Vergangenheit haben Islamisten wie der Attentäter Anis Amri bei seinem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember versucht, möglichst viele Menschen zu töten.Die Münchner Polizei wird beim Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid mehr Beamte einsetzen. "Wir haben die Zahl der Beamten auf 450 aufgestockt", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch in München.Das auf Mittwochabend verlegte Champions-League-Spiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco wird nunter deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Mit Wartezeiten beim Einlass sei zu rechnen, hieß es in einer BVB-Mitteilung. "Aus Sicherheitsgründen und auf Geheiß der Polizei dürfen keine Rucksäcke mit ins Stadion mitgebracht werden. Wer dergleichen mitbringt, wird nicht ins Stadion gelassen".In dem in Tatortnähe gefundenen Bekennerschreiben wird Kanzlerin Angela Merkel namentlich erwähnt. In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben heißt es: "Aber anscheinend scherst du dich Merkel nicht um deinen kleinen dreckigen Untertanen. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des" Im Satz zuvor wird auf den Islamisten-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember mit zwölf Toten verwiesen. Das eine Seite lange Schreiben ist nicht handschriftlich, sondern offenbar am Computer geschrieben.

Die Echtheit des Schreibens wird nach wie vor von den Ermittlern geprüft. In Sicherheitskreisen wurde am Mittwoch betont, der Hintergrund der Tat stehe keinesfalls fest. Es könne sich auch um eine Fälschung handeln, um auf eine falsche Spur zu führen. Bei den Tätern könne es sich nach wie vor auch um gewaltbereite Fußballfans, Erpresser, andere Kriminelle oder Menschen mit rechtsextremem Hintergrund handeln.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Sie will um 14.00 Uhr über den aktuellen Wissensstand informieren.Im Zusammenhang mit den drei Explosionen in der Nähe des Dortmunder Mannschaftsbusses prüfen die Ermittler die Authentizität eines, das möglicherweise aus derkommt. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vom Mittwoch wird in dem am späten Dienstagabend im Internet verbreiteten Schreiben in Antifa-Duktus erklärt, der Bus sei mit eigenes für den Anschlag angefertigten Sprengsätzen als "Symbol für die Politik des BVB" attackiert worden, die sich nicht genügend gegen Rassisten, Nazis und Rechtspopulisten einsetze.Am Morgen nach der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund sichert die Polizei den Tatort mit massiven Kräften ab. An den Zufahrten standen Einsatzkräfte mit Maschinenpistolen und schusssicheren Westen. Querstehenden Polizeiautos blockierten die Straßen.Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund prüfen die Ermittler einen. Nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR, WDR sowie der Deutschen Presse-Agentur vom Mittwoch wird in dem Bekennerschreiben auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen.Im Fall der Sprengstoff-Attacke auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund hat nach Informationen der Tageszeitung «Die Welt» die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen übernommen. Das Bundeskriminalamt (BKA) sei mit Ermittlungen beauftragt wordenDer Präsident von Borussia Dortmund, Reinhard Rauball, sieht nach dem Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus für die Fußballer eine "schwierige Situation". "Sie müssen zwei Dinge auf einmal bewältigen", sagte Rauball am Mittwoch im ARD-"Morgenmagazin". Einmal müssten sie den Anschlag verarbeiten, aber andererseits müssten sie sich auf das Nachholspiel in der Champions League gegen den AS Monaco am Mittwochabend vorbereiten.Nach der Attacke auf den Bus von Borussia Dortmund mit zwei Verletzten gehen die Ermittlungen am Tatort mit Hochdruck weiter. Wie viele Beamte im Einsatz sind, wollte der Polizeisprecher nicht sagen.