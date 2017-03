Haben Sie an der Uhr gedreht?

Um 02.00 Uhr morgens wurden die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt. Die Sommerzeit wurde aus Gründen der Energieeinsparung in Luxemburg zu Beginn der 1970ereingeführt. Nach Ansicht von Kritikern sind dadurch entstehende Energiespareffekte allerdings kaum nachweisbar.

Außerdem kann die Zeitumstellung bei sensiblen Menschen vorübergehend zu Schlafstörungen und Müdigkeit führen. Grundlage für die Zeitumstellung ist eine EU-weite Regelung, wonach die Sommerzeit in allen Mitgliedsstaaten jeweils am letzten Sonntag im März beginnt und am letzten Sonntag im Oktober endet. Am 29. Oktober werden die Uhren dann wieder zurückgedreht.

Viele Menschen kritisieren allerdings, dass ihnen eine Stunde "geklaut" wird. Eine aktuelle und repräsentative Umfrage von YouGov ergab, dass rund 47 Prozent den Schlafmangel am Sonntagmorgen spüren. 60 Prozent würden die Umstellung gern ganz abschaffen.