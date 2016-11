Die Preise steigen wieder

Die Inflationsrate legt also wieder zu. Das Schreckgespenst fallender Preise, das die Europäische Zentralbank bekämpfen will, rückt immer mehr in die Ferne. So lag die Inflationsrate in Luxemburg im Monat Oktober bei 0,52 Prozent. Im Monat zuvor lag die Preissteigerungsrate bei 0,37 Prozent. Im Monat August waren es 0,16 Prozent.

Hintergrund der wieder anziehenden Preise ist die Entwicklung des Ölpreises. Wegen den Preissteigerungen der letzten Monate an den internationalen Märkten lagen die durchschnittlichen Preise für Öl-Produkte in Luxemburg im Oktober nämlich nur noch 2,5 Prozent unter denen vom Vorjahreszeitraum.

Zur kommenden Index-Tranche machte Statec gestern keine weiteren Angaben. Zuletzt hatte das statistische Institut aber mitgeteilt, dass "es immer wahrscheinlicher wird, dass zum Ende dieses Jahres eine Indextranche ausbezahlt wird.“ Insgesamt muss das Institut ein Wachstum der Preise um 2,5 Prozent gemessen haben, ehe die Gehälter automatisch an die gestiegenen Preise angepasst werden. Dieser Punkt ist nun fast erreicht.