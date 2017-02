Pressekonferenz zum Zugunglück

Verwaltungsratspräsident Jeannot Waringo spricht. Es soll zusammengefasst werden was passiert ist. Großer Dank geht an die Rettungskräfte. Sie haben exemplarisch gearbeitet. Selbst wenn man besonders auf Sicherheit achtet, kann immer etwas passieren auch wenn das schwer zu verkraften ist. Beim Thema Sicherheit wird permanent nachgebessert. "Wir waren transparenter als im Fall "Zoufftgen". In diesem Fall wollen wir nichts verheimlichen."

Bahndirektor Marc Wengler: Um 8:45 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Personenzug und einem Güterzug. Es gab zwei Verletzte und einen Toten. Man sucht weiter nach anderen Opfern. Ursache war, dass der Personenzug ein Haltesignal nicht beachtet hat. Die Blackboxen sind noch nicht all geborgen.

Die Hintere Blackbox befindet sich in den Händen der Behörden. Die vordere wurde noch nicht geborgen. Vielleicht wird man heute fertig mit den Aufräumarbeiten. Gestern (15.2.) wurden zwei ineinander verkeilte Maschinen getrennt. Die Strecke kann nicht vor Sonntagabend in Betrieb genommen werden. Bis die Strecke wieder eröffnet wird befördern Busse die Passagiere. Das restliche Netz funktioniert normal.