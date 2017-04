So ein Sauwetter

Wie Meteolux am Karfreitag mitteilte, wird es während der Feiertage kühler. Der Samstag beginnt zunächst trocken. Im weiteren Tagesverlauf wird es vereinzelt im Land regnen. Die Meteorologen rechnen mit Temperaturen zwischen vier und elf Grad.

Am Ostersonntag lockert es nur am Vormittag ein wenig auf. Danach setzt Regen ein. Die Temperaturen liegen zwischen drei und elf Grad.

Auch für den Ostermontag ist keine Besserung in Sicht. Im Gegenteil. Der ganze Tag bleibt regnerisch. Mehr als zehn Grad seien nicht zu erwarten, so die Meteolux-Meteorologen. Am Dienstag zeigt sich wieder die Sonne.