Drei mutmaßliche Einbrecher gefasst

Am Freitagmorgen kurz nach 02:00 Uhr wird eine Frau in ihrem Haus im chemin de Brouck von drei Einbrechern überrascht. Die Männer flüchteten. Schnell war die Polizei vor Ort. Unweit des Hauses konnten die drei Tatverdächtigen festgenommen werden.

Laut Polizei wurde in dem Zusammenhang ein verdächtiges Auto in Belgien gestoppt. Das Fahrzeug verschwand kurz nach der Tat in Richtung Grenze. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.