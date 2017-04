Brutale Schläge und fliegende Flaschen

Bereits am frühen Abend musste eine Streife der Polizei einen Trunkenbold aus einer Schenke entfernen, da er die Gäste anpöbelte. Nachdem er vor die Tür begleitet worden war, fragte der Mann die Beamten "Wien well elo eng opt Maul" so dass der Trunkenbold im Passagearrest untergebracht werden musste.

Gegen Mitternach pöbelte ein Mann die Gäste in einem Lokal in der Avenue de la Gare in Luxemburg-Stadt an und provozierte Streit. Die herbeigerufenen Beamten konnten den offensichtlich unter Alkohol und Drogeneinfluss stehenden Mann nicht beruhigen, sodass sie beschlossen, ihn im Passagearrest zu bringen. Dieser jedoch rebellierte gegen die Beamten, wobei aber glücklicherweise niemand ernsthaft verletzt wurde.

Zu weiteren Streitigkeiten in folge übermäßigen Alkoholkonsums kam es in Luxemburg-Stadt in der rue due Fort Neipperg, auf dem Place de la Gare und in der rue Hollerich.

In der rue Nicolas-Ernest Barble nahm die Polizei Randalierer in Gewahrsam und brachte sie in die Ausnüchterungszelle. Ein Betrunkener in der rue de Strasbourg wurde von einer Polizeistreife in die Ausnüchterungszelle gebracht.

Ebenfalls in der rue de Strasbourg erlitt ein Mann Verletzungen, nachdem ein Betrunkener ihm ins Gesicht geschlagen hatte. Ein anderer wurde von einem Betrunkenen gestoßen.

In der rue de Bonnevoie in Luxemburg-Stadt gab ein Mann an von 3 Betrunkenen tätlich angegriffen worden zu sein, in der rue de Hollerich hatten 5 Personen einen Mann mit Flaschen angegriffen.