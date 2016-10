Betrunkener lässt nach Unfall Auto stehen und läuft davon

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich auf der N17B zwischen Fouhren und Bettel ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 2:35 war eine Frau mit ihrem Pkw aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.

Sie geriet auf die Gegenspur und stiess dann mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Von dort aus wurde sie mit ihrem Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, wo der Pkw dann zum Stillstand kam. Die Fahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei allerdings keine.

Kurz zuvor hatte sich am Kreisverkehr Raemerich in Esch/Alzette ein Unfall ereignet. Um 1:37 wurde der Polizei ein Unfall gemeldet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnte die Streife jedoch lediglich ein verlassenes Auto vorfinden. Bei dem Unfall war auch ein Verkehrsschild umgefahren worden. Die 4 Insassen des Unfallfahrzeugs konnten kurze Zeit später in der Nähe des Unfallortes gefunden worden. Sie waren alle alkoholisiert. Dem Fahrer wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle entzogen und Protokoll gegen ihn erstellt.

Doch er blieb nicht der einzige, der in dieser Nacht den Führerschein verlor. Kurz vor Mitternacht wurde eine Polizeistreife in Esch/Alzette auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Schlangenlinien unterwegs war und teilweise auf der Gegenfahrbahn fuhr. Da der Fahrer stark betrunken war, wurde ihm der Führerschein direkt eingezogen.

Wesentlich später in der Nacht, gegen 3:35 fiel einer Streife ein Pkw auf, der auf der Escher Autobahn Richtung Luxemburg mit gerade einmal 30 Stundenkilometer unterwegs war. Die Beamten stoppten den ohnehin schon langsam fahrenden Fahrer. Da der Alkoholtest bei ihm positiv verlief, wurde der Führerschein an Ort und Stelle eingezogen.

Mit 81 Stundenkilometern raste hingegen ein Fahrer durch die Route d'Esch in Luxemburg. Da der Fahrer trotz Haltezeichen der Polizei weiterfuhr, nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte das das Fahrzeug in der rue de Merl gestoppt werden. Der Alkoholtest beim Fahrer verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen und Protokoll erstellt.

Gegen 3 Uhr fiel einer Polizeistreife in Ettelbrück ein Fahrzeug wegen seiner gefährlichen Fahrweise auf. Die Beamten konnten den Fahrer stoppen. Er hatte zu tief ins Glas geguckt. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihm zur Sicherheit die Schlüssel ab.

Ein Motorradfahrer ist am frühen Samstag Abend auf der A13 mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Statt der erlaubten 110 km/h raste er mit 165 Sachen über die Autobahn. Der Polizei gelang es den Fahrer zu stoppen. Seine Versicherung war zudem abgelaufen. Die Beamten nahmen ihm Schlüssel und Motorrad ab.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der A3 in Richtung Luxemburg vor dem Kreisverkehr Gluck wurde gegen 16.38 Uhr ein Fahrzeug mit französischen Kennzeichen mit einer Geschwindigkeit von 116 km/h anstelle der dort erlaubten 70 km/h gemessen. Der Fahrerin mit französischem Führerschein wurde ein Fahrverbot für Luxemburg ausgesprochen.