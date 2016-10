Reuter und Toussing rücken nach

Im Regierungsrat sind am Mittwoch einige Namen für Spitzenposten im Finanzministerium sowie in der Steuerverwaltung gefallen. Étienne Reuter soll neuer Direktor der "Inspection générale des finances" (IGF) werden. Jeannot Waringo verabschiedet sich in den Ruhestand.

Pascale Toussing übernimmt die "Administration des contributions directes" (ACD). Dort war bislang Guy Heintz Direktor. Auch er geht in Rente.

Étienne Reuter ist erster Regierungsrat sowie Generalsekretär im Finanzministerium. Pascale Toussing, ebenfalls erste Regierungsrätin im Finanzministerium war außerdem für das Steuerwesen zuständig.