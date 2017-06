Betrunkene Angler prügeln drauf los

Infolge übermäßigen Alkoholgenusses gerieten am Montag kurz vor 14 Uhr zwei Angler in Redange/Attert “Bei den Weiheren“ mit dem Betreiber in die Wolle. Die beiden Trunkenbolde ließen sich nicht beruhigen und benahmen sich ebenfalls sehr aggressiv gegenüber den Beamten, sodass beide ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle kurieren mussten.

Auch anderenorts kam es an diesem Wochenende zu Schlägereien. So haben sich am Bahnhof in Differdingen zwei Personen um einen Parkplatz gestritten. Der Streit eskalierte und die beiden schlugen aufeinander ein. Auch im Luxemburger Stadtteil Hollerich gerieten drei Frauen und ein Mann aneinander.

Im Reimerhaff in Rosport wurde auf einer Veranstaltung eine Frau von einem Mann ins Gesicht geschlagen, nachdem diese wiederum kurz zuvor Bier über den Mann geschüttet hatte. Richtig zur Sache ging es in Luxemburg in den Rives de Clausen. Dort schlugen insgesamt 15 Personen mit Fäusten aufeinander ein und traten mit Füßen.