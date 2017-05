Mikrowellenalarm in der Mâcon-Schule

In der rue de Mâcon herrschte am Freitagnachmittag im Anbau der Bruchschule große Aufregung. Denn aus der Schule stiegen Rauchschwaden, Schüler und Lehrer warteten draußen vor der Schule und die Feuerwehr rückte an. Einige Nachbarn machten sich Sorgen. Was war passiert?

Der Grund für die Panik war eigentlich eher harmlos. Jemand wollte sich etwas in der Mikrowelle aufwärmen und dabei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Gebrannt habe es aber nicht, so die Escher Feuerwehr. Die Räumlichkeiten der Schule mussten lediglich etwas gelüftet werden.

Das Video zeigt, wie schnell es bei falscher Anwendung in einer Mikrowelle zu starker Rauchentwicklung kommen kann.