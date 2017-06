Riesenpanda bringt Nachwuchs zur Welt

Die Riesenpanda-Dame ShinShin habe am Montag ein Junges geboren, teilte der Tierpark mit. Man wisse aber noch nicht, ob es weiblich oder männlich ist und wie viel es wiegt. Bisher hätten die Pfleger nur gesehen, dass ShinShin das winzige Junge in den Pfoten gehalten habe.

Sie könnten noch nicht einmal sagen, ob sie ihr Baby annehmen und säugen werde. Falls dies nicht geschieht, wird das Junge sterben.

Der Vater des kleinen Pandas ist ein Bär namens RiRi, was so viel wie Kraft bedeutet. ShinShin wird mit Wahrheit übersetzt. Sie hatte bereits vor fünf Jahren ein Junges, das aber nur sechs Tage alt wurde. Der Ueno-Zoo hat aber auch schon erfolgreich Panda-Babys großgezogen.

Weltweit leben etwa 420 Pandabären in Gefangenschaft. Die Zahl der Pandas in freier Wildbahn wird auf 1860 geschätzt. Die meisten von ihnen gibt es in China.