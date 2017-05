Bettels Ehemann wird zum Medienliebling

Hinter jedem mächtigen Mann steht eine starke Frau, so das Sprichwort. Doch am Freitag stand ein starker Mann in Brüssel hinter Xavier Bettel und sorgte für Furore.

Als die Partner der Entscheidungsträger sich auf dem NATO-Gipfel für das traditionelle Gruppenfoto aufstellten, bot sich den Fotografen ein etwas ungewöhnliches Bild. Während normalerweise nur Frauen dieses Bild zieren stand diesmal ein Mann unter ihnen: Gauthier Destenay.

Mit breitem Grinsen stand der Ehepartner des luxemburgischen Premierminister Xavier Bettels hinter Brigitte Macron, Melania Trump und Emine Erdogan. Die Selbstverständlichkeit mit der er sich ablichten liess, machte ihn am Freitag zum Medienliebling.

Rund um die Welt griffen die Medien das Foto auf und plötzlich war Luxemburg überall: CNN, Huffington Post, Daily Mail. Nation Branding ohne Absicht eben. Auch in den sozialen Medien stürzten sich alle auf den lächelnden Destenay.

"Das ist so cool" schreibt beispielsweise dieser Nutzer:

This is so cool.



Luxembourg's first husband Gauthier Destenay, poses with other NATO world leader spouses. pic.twitter.com/pEp9ijg3ux — Aaron Vallely (@Vallmeister) May 26, 2017

"Ein grosses Zeichen für Diversität und Gleichberechtigung", schrieb diese Nutzerin:

Impressive image of Gauthier Destenay (First Husband of Luxembourg ). What great symbolism of equality, diversity and peace. pic.twitter.com/lhMW1x2Ucl — Neathen Alero (@NeathenAlero) May 26, 2017

Xavier Bettel und Gauthier Destenay heirateten vor zwei Jahren in Luxemburg-Stadt kurz nachdem die gleichgeschlichtliche Ehe eingeführt wurde. Davor lebten sie in einer eingetragenen Parnterschaft.