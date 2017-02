Geldautomaten manipuliert: Zeugenaufruf

Der Trick wird im Polizeibericht wie folgt beschrieben: "Eine ältere Dame wollte in den Morgenstunden des 24. Septembers 2016 eine Geldabhebung an einem Automaten in Düdelingen auf der 'place de l'Hôtel de Ville' durchführen. Nachdem sie die Karte in den Automaten einführte und die Geheimzahl eingab, wurde die Karte blockiert. Ein Mann, welcher hinter der Dame stand, täuschte Hilfsbereitschaft vor und machte sie darauf aufmerksam, dass ein Geldschein im Kartenschlitz stecken würde. Mit einer weiteren Kreditkarte versuchte die Dame den Geldschein zu entfernen was dazu führte, dass auch diese Karte vom Apparat 'verschluckt' wurde. Da sie davon ausging, dass die Karten gesperrt waren und im Automaten bleiben würden, verständigte sie erst nach einigen Tagen die Bankfiliale. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass es zwischenzeitlich dreimal zu einer Geldabhebung gekommen sei."

Auch in Hesperingen sei es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen, so der Bericht weiter. Da interne Ermittlungen nicht zu einem Resultat führten, ordnete die Staatsanwaltschaft nun die Veröffentlichung der Fahndungsfotos an.

Personen, welche über zweckdienliche Informationen bezüglich der abgelichteten Personen verfügen, sollen dies der Dienststelle aus Düdelingen unter der Telefonnummer 2446-2200 mitteilen.