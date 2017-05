Schauspieler Gunnar Möller ist tot

Gunnar Möller spielte in zahlreichen Filmen und Theaterstücken mit. Mit seiner Frau Christiane Hammacher ging er mit "Loriots dramatischen Werken" auf Bühnentournee.

Der gebürtige Berliner arbeitete bis ins hohe Alter: Für Margarethe von Trotta stand Möller in "Die abhandene Welt" (2015) vor der Kamera.

2016 war er im ARD-Film "Endstation Glück" zu sehen. Seine berühmteste Rolle hatte er jedoch in Kurt Hoffmanns Lustspiel "Ich denke oft an Piroschka" an der Seite von Liselotte Pulver - der Film wurde ein Klassiker des deutschen Nachkriegskinos.