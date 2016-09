Ein Lied für den krebskranken Lehrer

Bei all den schlechten Nachrichten gehen die guten manchmal unter. Ben Ellis ist ein Lehrer aus den Vereinigten Staaten. Er lebt in Nashville und ist an Krebs erkrankt. Seine Schüler wollten eine schöne Geste für ihn machen und ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Sie fuhren zu seinem Haus und sangen ein Lied für ihn. Der sichtlich gerührte Ellis stand am Fenster, mit Tränen in den Augen und hörte zu. Sehen Sie selbst: