Rettung aus der Luft

Am Mittwochmorgen gegen 08:30 Uhr verletzt sich ein Handwerker auf einer Baustelle in der rue Wurth Paquet. Was genau geschah, ist unklar.

Der Unfall ereignete sich in einer tiefen Baugrube. Die Rettungskräfte wurden mit Hilfe eines Krans zum Unfallopfer abgeseilt. Nach der Erstversorgung wurde der Mann geborgen und ins nächste Krankenhaus gebracht.