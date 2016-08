Polizei räumt Terminal in Frankfurt

Am Flughafen Frankfurt am Main ist am Mittwochmorgen ein Terminal komplett geräumt worden, weil ein Flugpassagier vor dem Zugang zu den Flugsteigen nicht abschließend kontrolliert wurde.

Ein Fluggast sei vor Abschluss der Kontrolle weitergegangen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Alle Passagiere müssten deshalb den Bereich verlassen und würden erneut kontrolliert. Dies sei "eine Frage der Sicherheit", sagte der Sprecher. Er wollte nicht von einem Sprengstoffalarm sprechen.