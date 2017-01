Polizei bittet um Mithilfe

Schwerer Unfall am Montagabend auf dem Parplatz eines Supermarktes in Howald. In der Dunkelheit kurz vor 18 Uhr wird dort ein Rentner von einem Auto erfasst. Das Unfallopfer stürzt auf den Kopf und erleidet dabei schwere Verletzungen. Eine Autofahrerin hatte den Mann glatt übersehen

Einen Tag später versucht die Polizei den genauen Unfallhergang nachzustellen. Die Spurenlage ist nicht eindeutig, heißt es am Dienstag. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe in dem Fall und sucht mögliche Augenzeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 113 entgegen.

Der Rentner ist weiterhin im Krankenhaus. Noch immer besteht akute Lebensgefahr für den Mann.