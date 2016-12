Neapel und Azoren sind neu im Sommerflugplan

Das berichtet der Trierische Volksfreund. Die zwei neuen Ziele werden ab April 2017 angeboten. Die irische Billigfluglinie startet auch ab Findel.

Dass es zugunsten von Luxemburg Veränderungen beim Flugplan auf dem Hahn geben werde, kündigte Tim Howe Schröder, der für den deutschsprachigen Raum zuständige Marketing-Chef bei der Vorstellung des Sommerflugplans ab dem Hahn gleich mit an.

Auch im Hinblick auf Frankfurt, von wo Ryanair ab April unter anderem nach Mallorca, Alicante, Malaga und Faro startet, könnte es "in Zukunft möglicherweise Verschiebungen" geben. Konkret geplant sei aber noch nichts, so der Marketingchef.

Bestehen bleiben aber die seit dem Winterflugplan bestehenden Ziele wie das marokkanische Tanger und Temesvar in Rumänien.

2,1 Millionen Passagiere, genauso viele wie in diesem Jahr, will die Fluggesellschaft 2017 via Hunsrück-Flughafen transportieren, wie der Trierische Volksfreund weiter berichtet.

Der Flughafen Hahn steht zum Verkauf, die Verhandlungen laufen. Der fünf-Jahres-Vertrag mit Ryanair sei davon unberührt, sagte Flughafen-Chef Markus Bunk gegenüber der Zeitung. Bunk geht davon aus, dass das Minus am Hahn im laufenden Jahr bei rund 16 Millionen Euro und damit gut eine Million Euro unter dem Verlust des vergangenen Jahres liegen wird.