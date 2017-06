Verlassen , verhungert und verdurstet

Am vergangenen Freitag (2. Juni) musste die Tierschutzliga sich mit einem Fall von Tierquälerei in einem Haus Everlingen beschäftigen. Angeblich seien dort tote Katzen in einem Haus gefunden worden. Eine Inspektorin der Tierschutzliga hat sich vor Ort begeben.

Durch das völlig verschmutzte Fenster konnte sie eine tote Katze in einem Müllhaufen in einem der Zimmer sehen. Sie verständigte umgehend die Polizei, da sie noch Schlimmeres im Haus vermutete.

Einen ersten Eindruck über die Situation erhielt sie, als sie gemeinsam mit der Polizei, alle versehen mit Mundschutz wegen des bestialischen Gestanks der ihnen entgegen schlug, die Wohnung betrat. Im Haus sah es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Die Tür ließ sich wegen des Mülls fast nicht öffnen.

Im Zimmer bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Die Katzen müssen wochenlang dort alleine gehaust haben, dies ohne Wasser und ohne Futter.

Leider konnten nur zwei von den besagten drei Katzen tot aufgefunden werden, die dritte konnte unter den Müllbergen nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Mit großer Sicherheit sind auch Tiere im verschmutzten Terrarium verendet. Gegen die Halterin der Katzen will die Tierschutzliga Anzeige wegen Tierquälerei erstatten. Diese wird sich dann vor Gericht zu verantworten müssen.