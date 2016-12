Schüsse vor US-Botschaft in Ankara

Wenige Stunden nach dem Attentat auf den russischen Botschafter in der Türkei hat ein Mann vor der US-Botschaft in Ankara Schüsse in die Luft abgegeben. Er wurde am Dienstagmorgen von den Wachmännern der Botschaft überwältigt und von der Polizei festgenommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Verletzt wurde niemand. Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.

Am Montagabend hatte ein türkischer Polizist auf einer Fotoausstellung in Ankara acht Schüsse auf den russischen Botschafter Andrej Karlow abgegeben. Karlow starb später im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Er war seit 2013 Botschafter in der Türkei gewesen.