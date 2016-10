Giftmord-Hypothese scheint sich zu bestätigen

Am Montagnachmittag teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass bei der Autopsie der beiden Toten, die in einer Wohung in Bereldingen gefunden worden waren, Gift in den Körpern festgestellt wurde. Um welches Gift es sich handelt, wollte die Pressestelle der Staatsanwaltschaft nicht mitteilen.

Zurzeit deutet alles darauf hin, dass der 26-jährige Polizist, der vergangene Woche festgenommen und am Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt worden war, seine Schwester und deren Freund vergiftet hat.