Zigarettendiebe gesucht

Dabei geht es um einen Zigarettendiebstahl in einer Tankstelle in Bascharage. Am 5. September, einem Montag, betrat kurz nach 19.00 Uhr ein Mann den Geschäftsteil der Tankstelle. Offenbar unauffällig schlich er sich in den Lagerraum, wo er sich eine Kiste mit Zigaretten aus einem Regal schnappte. Anschließend flüchtete er durch die Hintertür des Lagers.

Dort wartete, allem Anschein nach Schmiere stehend, sein mutmaßlicher Komplize auf den Liebhaber amerikanischer Glimmstengel. Beide machten sich zu Fuß aus dem Staub, ohne dass dabei festgestellt werden konnte, in welche Richtung es ging.

Personen, die zweckdienliche Angaben zu den beiden Männern machen können, sollten dies der zentralen Polizeidienststelle aus Esch/Alzette unter der Telefonnummer 49 97-55 00 mitteilen. Das Polizeibüro aus Bascharage ist mit der Untersuchung befasst.