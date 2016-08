In flagranti erwischt

Ein Anrufer meldete am Donnerstag gegen 21.45 Uhr mehrere Personen, die sich in Tetingen in der rue de la Tannerie im Garten des Nachbarn, welcher zurzeit in Urlaub verweilt, aufgehalten hätten. Als die Drei bemerkten, dass sie beobachtet wurden, flüchteten sie in Richtung Kayl. Der Anrufer überprüfte das Gelände und stellte fest, dass ein Fenster offen sei.

Zwei mutige Zeugen nahmen die Verfolgung auf, als sie bemerkten, dass die Flüchtigen in ein Fahrzeug einstiegen. Per Telefon wurde die Notrufzentrale über den aktuellen Aufenthaltsort informiert.

Im 'Neiduerf' in Esch-sur-Alzette konnte das Fahrzeug seitens einer Patrouille gestoppt werden. Im Inneren befanden sich insgesamt vier Insassen.

Die Zeugen gaben an, dass die drei Personen, die vom Grundstück des Nachbarn geflüchtet waren, unter den Insassen sind.

Am Tatort stellten die Beamten fest, dass ein Kellerfenster gewaltvoll aufgedrückt wurde und im Inneren des Raumes lag. Der Einbruch wurde nicht vollendet da sie vom Nachbarn erwischt wurden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete unter anderem die Fahrzeugdurchsuchung an. Im Inneren des Wagens konnte eine größere Menge Schmuck gesichert werden. Des Weiteren wurden Handschuhe und eine Sturmhaube gefunden.

Bei der Überprüfung des Schmucks konnte herausgefunden werden, dass diverse Gegenstände von einem Einbruch am Vortag stammen. Es wird eine weitere Ermittlung eingeleitet um zu überprüfen ob andere Schmuckstück einem Diebstahl zugeordnet werden können.

Die Staatsanwaltschaft wurde über den Fund in Kenntnis gesetzt und ordnete die Beschlagnahmung des Fahrzeuges sowie die Festnahme der 4 Personen an. Dieselben wurden dam Freitag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.