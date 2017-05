China nicht mehr so Kreditwürdig

Die Ratingagentur Moody's hat am Mittwoch die Kreditwürdigkeit Chinas herabgesetzt. Als Grund gab Moody's am Mittwoch die Sorgen wegen der hohen Verschuldung trotz langsamer werdenden Wachstums an.

Die Bewertung wurde daher von A1 auf Aa3 verringert, die Aussichten sind nun laut der Ratingagentur aber "stabil" statt "negativ". Die Herabstufung kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem die Führung in Peking Anstrengungen unternimmt, um die unregulierte und riskante Verschuldung zu stoppen.

Analysten sind aber skeptisch, ob Peking dazu wirklich bereit ist. Nach der Herabstufung durch Moody's gingen die Börsenwerte in Shanghai und Hongkong zurück.