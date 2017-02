Luxemburg - Thionville: Fahrplan bis Freitag

Die CFL teilte nun den Fahrplan bis Freitag einschließlich mit. Wegen der Weigerung der französischen Lokführer, das Luxemburger Netz zu befahren, bleibt es bei lediglich rund einem Drittel des regulären Fahrplans, sowie verstärktem Pendelbus-Einsatz als Kompensierung.

Ab Luxemburg um 05:13 Uhr, 05:43 Uhr, 06:44 Uhr, 07:08 Uhr, 08:13 Uhr, 08:36 Uhr, 09:38 Uhr, 10:38 Uhr, 11:38 Uhr, 12:38 Uhr, 13:13 Uhr, 14:08 Uhr, 14:38 Uhr, 15:38 Uhr, 16:13 Uhr, 16:57 Uhr, 17:38 Uhr, 18:27 Uhr, 19:08 Uhr, 20:08 Uhr, 20:38 Uhr, 21:38 Uhr, 22:38 Uhr.

Zusätzlich werden auf dieser Strecke noch Busse eingesetzt: Abfahrt vom Hauptbahnhof Luxemburg am "Quai 19" zwischen 06:00 und 09:00 Uhr, sowie zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Auch ab Bettemburg fahren zusätzliche Pendelbusse.

Ab Thionville um 05:57 Uhr, 06:27 Uhr, 07:33 Uhr, 08:03 Uhr, 08:57 Uhr, 09:34 Uhr, 10:57 Uhr, 11:57 Uhr, 12:17 Uhr, 13:17 Uhr, 13:57 Uhr, 14:57 Uhr, 15:31 Uhr, 16:17 Uhr, 16:57 Uhr, 17:47 Uhr, 18:27 Uhr, 19:17 Uhr, 19:57 Uhr, 20:57 Uhr, 21:17 Uhr, 22:17 Uhr, 23:17 Uhr.

Zusätzlich werden auf dieser Strecke noch Busse eingesetzt: Abfahrt in Thionville zwischen 06:00 Uhr und 09:00 Uhr, sowie zwischen 16:00 Uhr und 20:00 Uhr.

Auch hier funktioniert ab Bettemburg zusätzlich ein Pendeldienst.

Die TGV, die normalerweise ab Luxemburg fahren, werden weiterhin erst ab dem Bahnhof Thionville fahren. Nach Thionville gibt es ab Luxemburg einen Zubringerdienst per Zug um 05.43, 06.44, 09.38, 10.38, 12.38, 16.13 und 18.27 Uhr, sowie per Bus (Quai 21) um 06.05 Uhr.

In umgekehrter Richtung werden TGV-Reisende ab Thionville per Zug nach Luxemburg gebracht um 10.57, 16.57, 17.47 und 19.57 Uhr, sowie per Bus-Zubringerdienst um 9.45, 12.45, 21.45 und 23.35 Uhr.

Alle nötigen Informationen gibt es auf www.cfl.lu