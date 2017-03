Zustimmung zu Europa wächst wieder

Die Zustimmung der Bürger zu Europa wächst. Das geht aus einer Umfrage hervor, die von der EU-Vertretung in Berlin veröffentlicht wurde. Demnach hat die Europäische Union für 37 Prozent der Deutschen ein gutes Image, das bedeutet eine Verbesserung um 8 Prozentpunkte im Vergleich zur letzten Umfrage im Mai 2016. Der Anteil derer, die mit der EU ein negatives Bild verbinden, ist von 29 auf 21 Prozent gesunken. Der Rest hat dazu keine Meinung.

Das Ansehen der Europäischen Union ist auch europaweit leicht gestiegen. 35 Prozent (+1) der Europäer haben ein gutes Bild von der EU, 25 Prozent (-2) ein schlechtes und 38 Prozent keine Meinung. Am besten kommt die EU in Deutschland bei den 15- bis 24-Jährigen an. Hier haben 45 Prozent ein gutes Bild. Auch europaweit ist die EU bei Menschen unter 25 am beliebtesten: 42 Prozent von ihnen haben ein positives Bild.

Eine klare Mehrheit der EU-Bürger (75 Prozent, +1) unterstützt eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union. Als größtes Problem sehen in Deutschland 45 Prozent das Thema Einwanderung, im Mai 2016 waren es noch 56 Prozent.