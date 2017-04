Fahrer war bewaffnet unterwegs

Der Zoll stoppte in Wiltz , Op der Lann, gegen 11.00 Uhr einen Fahrer, dessen Fahrzeug nicht ordnungsgemäß angemeldet war. Der Besitzer besaß außerdem keine gültige Versicherungsbescheinigung. Schließlich war der Fahrer nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten der Zollverwaltung dann aber auch noch ein Luftgewehr mit Munition. Daraufhin wurde die Polizei zwecks Hilfeleistung angefordert. Während den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zur öffentlichen Fahndung ausgeschrieben ist.

Die Staatsanwaltschaft aus Diekirch wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Sie ordnete Protokollerstellung an. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Waffe wurde beschlagnahmt. Der Mann verzichtete auf sein Fahrzeug. Nach den Ermittlungen verließ der Mann jedoch die Dienststelle, so die Polizei in ihrem Bericht.