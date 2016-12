Die Beratungen laufen

Weltweit Erschütterung und Bestürzung nach dem möglichen Terroranschlag in Berlin. Auch in Luxemburg stellen sich viele Menschen am Tag danach die Frage, werden die Sicherheitsmaßnahmen auf den Weihnachtsmärkten möglicherweise verschärft?

Von der Polizei gibt es am Dienstagmorgen noch keine abschließende Antwort. Nur so viel: Die bisherige Terrorwarnstufe bleibt bis auf Weiteres bestehen, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Zur Zeit laufen enstsprechende Beratungen, hieß es weiter.

Ob und wann eine Entscheidung in diesem Zusammenhang bekannt gegeben wird, ist derzeit noch völlig offen.