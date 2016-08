Öffentliche Fahndung

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung sucht die Mordkommission "Teppich" des Landespolizeipräsidiums nach dem 46 Jahre alten Sohn des in Hanweiler getöteten Ehepaares. Die 80 und 81 Jahre alten Eheleute wurden am 11. August in ihrem Wohnanwesen tot aufgefunden. Die Obduktion ergab, dass sie einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen sind. Der Tatzeitraum konnte zwischen Mitte und Ende 2015 eingegrenzt werden.

Als Beschuldigter wird aufgrund intensiver und umfangreicher Ermittlungen und der objektiven Spurenlage am Tatort der als psychisch auffällig und menschenscheu beschriebene 46-jährige Sohn, Frank Engelhardt, geführt. Es liegen Hinweise vor, dass er sich noch am 9. März am Tatanwesen aufgehalten haben soll.

Frank Engelhardt wird mit nationalem und europäischem Haftbefehl gesucht. Sein aktueller Aufenthaltsort ist gänzlich unbekannt. Auch umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.

Mit dem sogenannten Alterungsverfahren (Aging) wurde ein Phantombild angefertigt.

Frank Engelhardt wird wie folgt beschrieben:

- 46 Jahre alt, 1,88 m groß

- jüngeres Erscheinungsbild

- kräftige Figur mit Bauchansatz

- kürzere rot-braune Haare oder Glatze bzw. kurz rasierte Haare

- zwanghafte Auf- und Abbewegung einer Hand

- kontaktscheu

- wirkt teilweise ungepflegt, soll unter einem Waschzwang leiden

- führt meist einen Einkaufsrollwagen mit sich rum

- schwitzt stark, reibt sich stets Schweiß mit Papiertaschentuch von Stirn/Gesicht

- schlaksiger, hängender, locker hüpfender Gang, ohne Körperspannung

Hinweise zur Person des Verdächtigen oder zu dessen Aufenthaltsort bitte an den Kriminaldauerdienst Saarbrücken unter der Telefonnummer 0049 681 / 962-2133 oder jede andere Polizeidienststelle.