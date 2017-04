Versteckspiel mit der Polizei

Bei einer Verkehrskontrolle gegen 10.40 Uhr auf der N15, in Büderscheid sei ein Fahrzeug mit belgischen Kennzeichen gestoppt worden, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Ein Mann sei ausgestiegen, nur sich dann aus dem Staub zu machen und in den Wald zu laufen.

Derzeit wird die Gegend um Büderscheid von einem Polizeihubschrauber abgesucht. Die Person sei männlich, blond, rund 1,85m groß und trage einen schwarzen Pullover und blaue Jeans.

Die Polizei rät davon ab, in der betreffenden Gegend keine Anhalter mitzunehmen. Jegliche Hinweise sollen der Polizei unter der Nummer 113 gemeldet werden.