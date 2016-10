Ein neues Logo für Luxemburg

Das Logo kommt ab Dienstagmorgen in den Einsatz. Es wird auf unter anderem Briefmarken und auf Luxair-Flugzeugen zu sehen sein. Das Logo besteht aus dem Satz: „Luxembourg. Let’s make it happen.“ Besonders hervorgehoben wird dabei der Buchstabe „x.“ Er steht symbolisch für Zusammenkommen und Kreuzungen, für Dynamik, Offenheit und Vertrauenswürdigkeit.

Auch eine neue Webseite wurde geschaffen (inspiringluxembourg.lu). Hier gibt es Informationsmaterial über Luxemburg und Geschichten aus dem Land. Etwa um Luxemburg als Satelliten-Land oder über Luxemburgs Zukunfts als „smart nation.“ Jeder kann auf diese Produkte zurückgreifen. Die Bevölkerung wird aufgerufen weitere Ideen und Geschichten einzubringen.

Zudem wurde ein Kurzfilm erstellt. Der Film soll eingesetzt werden um auf den sozialen Netzwerken mit den drei dreiLuxemburger Werten „Offenheit, Dynamik und Vertrauenswürdigkeit“ zu werben.

Die Projekte wurden am Abend in einer öffentlichen Konferenz dem Publikum in den Rotondes vorgestellt. Es ist das bisherige Resultat vom Nationbranding-Prozess, der 2013 begann mit Meiningsumfragen und freiwilligen Arbeitsgruppen begann.

Es geht darum, Luxemburg bekannt zu machen. „Wir brauchen Spezialisten und Touristen“, erläuterte Francine Closener. „Er wird aber kein Ersatz für die sektoriellen-Promotionsreisen werden. Er wird einen roten Faden da rein bringen.“

Moderiert wurde der Abend von der Luxemburger Schauspielerin Désirée Nosbusch. Im Anschluss an die Vorstellung debattierten Laurent Carnol, Sascha Ley, Luc Feit, David Goldrake, Hedda Pahlson-Moller und Robert Glaesener über Luxemburg.