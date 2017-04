So etwas hat Seltenheitswert. Bei einer Routinekontrolle auf der Aire de Berchem am Donnerstagmittag kann ein ausländischer Autofahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen. Wie sich herausstellt, lag gegen den Mann in seiner Heimat ein Fahrverbot bis 2071 vor - also noch 51 Jahre. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt, der Mann angezeigt.

In Frisingen verliert in der Nacht auf Freitag seinen Führerschein. Er war in Schlangenlinien unterwegs.