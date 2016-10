Polizei fasst verdächtigen Syrer in Leipzig

Die sächsische deutsche Polizei hat nach eigenen Angaben den verdächtigen Syrer gefasst, der einen Bombenanschlag geplant haben soll. Jaber A. sei in der Nacht in Leipzig festgenommen worden, teilte die Polizei Sachsen am Montagmorgen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Wir sind geschafft, aber überglücklich", hieß es.

Von der Bundesanwaltschaft war zunächst keine Bestätigung zu erhalten. Der 22-jährige Jaber A. war wegen des Verdachts der Vorbereitung eines Sprengstoffanschlags gesucht worden, nachdem am Samstag in einer Wohnung in Chemnitz mehrere hundert Gramm Sprengstoff gefunden worden waren.

"Spiegel Online" berichtete, der Gesuchte sei im Leipziger Stadtteil Paunsdorf festgenommen worden. Nach Informationen des "Spiegel" habe er nach Mitternacht zwei andere Syrer angesprochen, weil er bei ihnen wohnen wollte. Dies habe die Polizei erfahren, die ihn dann in der Wohnung der beiden festnahm.