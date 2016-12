In der Nacht vom 01. auf den 02. Dezember wurde die internationale Operation 'Hazeldonk' durchgeführt. Zwischen 22.00 und 02.00 Uhr fand die großangelegte Kontrolle auf dem Gelände der Autobahnraststätte 'Aire de Capellen' statt.

Hazeldonk ist ein niederländisches Dorf auf der belgischen Grenze, das sich auf einen der Hauptrouten des europäischen Drogenhandels befindet. Deswegen tragen die gemeinsamen Operationen der grenzübergreifenden Kontrollen der Polizeidienste und Zollämter der Beneluxländer und Frankreich diesen Namen. Die Operationen beziehen sich auf den Verkehr, Bahn- und Flugbetrieb.

Das Ziel ist es gegen Kleinkriminalität (Drogentourismus) und gegen den rechtswidrigen Fluss von Rauschmitteln aus den Niederlanden, anzugehen.

Hauptziel dieser, durch die Staatsanwaltschaft Luxemburg angeordnete, Kontrolle ist die Bekämpfung des grenzüberschreitenden Rauschgifthandels.

In diesem Rahmen wurden verschiedene Fahrzeuge, aus Richtung Belgien kommend, überprüft. Die Zollverwaltungen aus Luxemburg sowie die Polizei der Holland und Luxemburg nahmen an der Kontrolle teil. Insgesamt waren 58 Beamten, unter der Leitung der Kriminalpolizei, anwesend, Hundeführer, Beamte in Zivilkleidung und Polizisten aus verschiedenen Regionen mit inbegriffen.

56 Fahrzeuge wurden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden insgesamt 127 Personen überprüft. Unter diesen Personen waren zwei Männer zur nationalen Fahndung ausgeschrieben. In drei Fällen wurde der Besitz von Betäubungsmitteln festgestellt. Ebenso wurde ein provisorisches Fahrverbot erteilt, nachdem das Fahren unter Alkoholeinfluss festgestellt wurde.

Es kam zu zwei Festnahmen als ein, im Ausland immatrikuliertes, Fahrzeug mit zwei männlichen Insassen kontrolliert wurde. Als das Auto überprüft wurde, nutzte einer der Insassen die Gelegenheit, um sich einem Päckchen zu entledigen.

In den Hecken konnten die Beamten das kleine, eingewickelte Packet auffinden. Ein Drogenschnelltest ergab, dass es sich bei den Drogen um ungefähr 97 Gramm Heroin handelte. Keiner der Beiden schien jedoch etwas von den Drogen wissen zu wollen.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und ordnete die Festnahme der beiden Männer, sowie die Beschlagnahmung des Fahrzeuges an. Sie werden Freitnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.