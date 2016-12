Rekordversuch mit E-Gitarren zu "Smoke on the Water"

Deren "Erfinder" Deep Purple kommen am Samstag, 27. Mai, auf ihrer „Long Goodbye“-Tour nach Luxemburg in die Rockhal. Tickets sind ab kommendem Montag im Verkauf.

Ob genug Musiker für einen neuen Weltrekord zusammenkommen, war vor der Veranstaltung noch unklar. Bis Freitagabend hätten sich knapp 300 Musiker angemeldet, sagte Veranstalter Andreas Schermer. Den bisherigen Rekord hält eine Gruppe aus Indien mit dem Lied "Knocking on heaven's door" auf 368 elektrischen Gitarren.

Mit in die Saiten greifen werden auch Wirtschaftsstaatssekretär Andy Becht (FDP), der am Guitar Institute of Technology in Los Angeles ausgebildet wurde und über viele Jahre in mehreren Bands spielte, sowie Lyle Närvänen, Ex-Gitarrist der finnischen Band "Leningrad Cowboys". Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) wird als Ehrenzeuge vor Ort sein.

Schwierig war es für die Organisatoren von der Kulturfabrik Airfield, einen Dirigenten für das illustre Ensemble zu finden. Der Dirigent sei eine Vorgabe der Beobachter des Guinness-Buches, sagte Schermer. Schließlich habe sich der Leiter des Schott Werksorchesters, Karlheinz Lang, bereiterklärt.