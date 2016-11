"Licht in die Hauptstadt bringen"

"Der diesjährige Weihnachtsmarkt wird etwas Besonderes", dies betonte Bürgermeisterin Lydie Polfer anlässlich der Vorstellung des Programms. Die "Winterlights", also das Beleuchten der City Judiciaire war ein Riesenerfolg und deswegen wurde entschieden ebenfalls dieses Jahr eine ähnliche Aktion zu starten. "Nicht nur die Cité Judiciaire sondern auch die Nationalbibliothek und der Großherzogliche Palast werden bei der Auflage 2016 beleuchtet. Wir bringen jede Menge farbiges Licht in die Stadt Luxemburg", so Polfer weiter.

Großer Andrang



Bei der Auflage 2015 waren einige Aussteller nicht zufrieden, weil die Besucher gefehlt haben. Allerdings war dies auf die Wettersituation zurückzuführen. Der zuständige Schöffe, Patrick Goldschmidt erklärte, dass der Andrang der Schausteller jedes Jahr sehr groß sei. "Jedes Jahr müssen wir zahlreichen Austeller absagen. Auf das Wetter heb wir keinen Einfluss. Von den Schaustellern erfahren wir aber jedes Jahr, dass der Weihnachtsmarkt in Luxemburg sehr beliebt sei", betonte Goldschmidt.

Die "Winterlights" sollen am 8, 9. und 10. Dezember stattfinden. Dieses Jahr feiert die großherzogliche Familie 125 Dynastie Luxemburg-Nassau und deswegen wurde sich entschieden auch den Palast, eines der ältesten Gebäude der Hauptstadt, das Anfangs als Gemeindehaus gedacht war, zu beleuchten. Zusammen mit der Artistin Beryl Koltz wurde das Projekt für die Auflage 2016 ausgearbeitet. "Am 8. Dezember um 19.45 Uhr wird das großherzogliche Paar den Startschuss geben. Nach der zwölfminütigen Show geht es weiter zum Knuedler wo wir zusammen mit dem Staatschef mit einem Glühwein anstoßen", so Lydie Polfer.

Speziell für diesen Anlass wurde ebenfalls eine Glühweintasse entworfen. Der Hofmarschall, Lucien Weiler betonte, er würde sich auf die Beleuchtung des Großherzoglichen Palastes freuen: "Es war ein Wunsch des Großherzoglichen Paares, dass die Feierlichkeiten für das 125-jährige Bestehen der Dynastie zusammen mit der Bevölkerung gefeiert wird. Die Show stellt eine Reise durch 125 Jahre Dynastie und 125 Jahre Luxemburg dar".

Bürgermeisterin Lydie Polfer erklärte, dass nicht nur die "Winterlights" ein Highlight wären. "Quer durch die Hauptstadt werden mehr als 200.000 Weihnachtslichter aufgehängt. Sowohl der Bahnhofsviertel als auch die Oberstadt und die Viertel Bonneweg und Grund werden mit der Weihnachtbeleuchtung verschönert. Auf dem Knuedler wird dieses Jahr ein riesiger Weihnachtsbaum stehen, der in Blau erstrahlen wird. Laut Polfer hätte diese Farbe aber nichts mit der aktuellen Majoritätspartei der Gemeinde Luxemburg zu tun, sondern mit jenem Weihnachtsbaum der im Jahr 2015 im Village Luxembourgeois in Straßburg stand. "Wir haben diesen Baum derart bewundert, dass wir auf den selben Weg gegangen sind", betonte Polfer.

Am 22. November um 14.00 Uhr wird auf der Place de Paris im Bahnhofsviertel der erste Teil des Weihnachtsmarktes eröffnet. Weiter geht es dann um 17.00 Uhr mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte auf dem Knuedler und der Place de la Constitution. Am darauffolgenden Tag um 12.00 können die Besucher ebenfalls die Place d'Armes besuchen.

Der zuständige Schöffe, Patrick Goldschmidt erklärte, dass der Weihnachtsmarkt, neben der Schueberfouer eines der bedeutendsten Events des Jahres seien. "Die Eispiste auf dem Knuedler ist sehr beliebt bei den kleinen als auch bei den großen Besuchern", so Goldschmidt. Der bereits traditionelle Adventszirkus findet dieses Jahr aufgrund der Arbeiten, nicht auf dem Glacis statt, sondern auf dem Bouillon. Auf der Place d'Armes wird dieses Jahr ebenfalls ein neuer Chalet für Kinder eingerichtet. Hier werden Bastel- und Backworkshops organisiert.

Auch im Grund wird speziell für den Weihnachtsmarkt ein "marché gourmand" stattfinden. Wie bereits die Jahre zuvor wird bei der Auflage 2016 gibt es ein Gastland auf dem Weihnachtsmarkt der Place de la Constitution. Dieses Jahr ist es Portugal. Die Besucher finden hier vor allem kulinarische Spezialitäten und handgefertigte Produkte aus der Region Nord-Portugals. Neu ist dieses Jahr auch ein weiteres Karussell auf der Place de la Constitution.

Die Verantwortlichen der Gemeinde Luxemburg erinnern daran, dass die Besucher bestenfalls auf den öffentlichen Transport zurückgreifen sollen. Dies würde ein Verkehrschaos in der Stadt Luxemburg verhindern.

Serge Bausch, des Luxemburg City Tourist Office betonte, dass jeden Tag Konzerte und weitere Shows für die Besucher organisiert werden. An den Abenden sorgt ein DJ für die passedne Stimmung.

Der Präsident des Marktverbandes erinnerte daran, dass der Wochenmarkt wie gewohnt auch in der Weihnachtszeit an jedem Mittwoch und Samstag weiterhin auf dem Knuedler zu finden ist.