Mit Leiter und Tisch ins Haus eingebrochen

In Zessingen im Kohlenberg sind in der Nacht auf Sonntag Unbekannte in ein Haus einbebrochen. Mit Hilfe einer Leiter stiegen die Langfinger auf der Rückseite des Hauses auf die Terrasse. Dort nutzten sie einen Tisch um auf das Dach zu klettern.

Ganz oben angekommen verschafften sie sich schlußendlich Zugang durch ein Fenster. Ob die Diebe fündig wurden, ist unklar.