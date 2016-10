Aldi verkauft künftig auch E-Books

Der Handelsriese kündigte am Montag an, er werde am 20. Oktober sein Angebot "Aldi life eBooks" mit über einer Million deutsch- und englischsprachigen Titeln starten. Auswahl, Kauf und Lektüre sollen über eine eigene Aldi-App erfolgen.

Der Discounter begibt sich damit auf ein hart umkämpftes Geschäftsfeld, wo mit Amazon und der Tolino-Allianz (Hugendubel, Thalia, Mayersche und viele andere Buchhandlungen) bereits mächtige Konkurrenten um Marktanteile kämpfen.

Auf das klassische Aldi-Verkaufsargument, den niedrigen Preis, kann der Billiganbieter allerdings bei seiner E-Book-Offensive nicht setzen. E-Books unterliegen in Deutschland wie gedruckte Bücher der Buchpreisbindung - ein fester Verkaufspreis ist gesetzlich vorgeschrieben.

Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels wollte den Schritt von Aldi nicht kommentieren.