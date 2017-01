Frau in Differdingen angestoßen

Eine Frau überquerte am Donnerstag in Differdingen gegen 14.15 Uhr einen Fußgängerüberweg in der "avenue de la Libération", als sie von einem Fahrzeug, das aus der Richtung Niederkorn kam, im letzten Moment erfasst wurde.

Durch den Aufprall fiel sie zu Boden und zog sich einige Verletzungen zu. Der Fahrer blieb kurz stehen, half der Frau wieder auf die Beine und fuhr dann in Richtung "Grand-rue" weiter.

Die Frau begab sich in eine Apotheke und ein Zeuge verständigte die Polizei sowie den Rettungsdienst.

Zurzeit ist bekannt, dass es sich um ein blaues Fahrzeug handelt, mit einem französischen Kennzeichen.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, welche eventuell das Nummernschild erkennen konnten oder Angaben zum Unfallhergang geben können.

Dienliche Informationen und Auskünfte können der Polizeidienststelle in Differdingen unter folgender Telefonnummer mitgeteilt werden: 2445-3500